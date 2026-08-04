Bareily News: फुलासी में छत गिरने से एक पशु की मौत
Bareily News: फुलासी में छत गिरने से एक पशु की मौत हो गई और इस्माईलपुर में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बारिश के कारण मकान की छत अचानक गिर गई। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। परिवार ने आर्थिक मुआवजे की मांग की है।
Bareily News: फुलासी में छत गिरने से एक पशु की मौत आंवला। बारिश के चलते आंवला क्षेत्र के गांव इस्माईलपुर में मकान की छत गिरने से तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। गांव फुलासी में छत गिरने से एक पशु की मौत हो गई।
घटना का विवरण
थाना क्षेत्र के गांव इस्माईलपुर में मोरपाल के मकान की छत मंगलवार को दोपहर करीब तीन बजे अचानक भर-भराकर गिर गई। इसमें तीन लोग मलबे में दब गए। घटना से परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। बताया गया कि मकान की चहार दीवारी पक्की थी और छत पर सीमेंट के गाटर डालकर पटिया डाल रखी गई थी। कई दिनों से हो रही बारिश से मंगलवार को अचानक छत भर-भराकर नीचे गिर गई।
घायल व्यक्तियों की स्थिति
इसमें लखपत, नितेश, और मिथुन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल मझगंवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। नायब तहसीलदार दीप्ति पाल, लेखपाल पंकज सक्सेना, राहुल शर्मा, अब्दुल फ़राज़ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। लेखपाल पंकज सक्सेना ने बताया कि छत गिरने से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जल्द ही उनकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दी जाएगी।
फुलासी में कच्चा मकान गिरा
तहसील के गांव फुलासी के कालीचरण का कच्चा मकान है। इसमें वह परिवार सहित रहता है। सोमवार देर रात अचानक मकान गिर गया। आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और उस समय परिजन उस मकान में नहीं थे। मलबे दबकर एक पशु की मौत हो गई। पीड़ित कालीचरण ने घटना की जानकारी राजस्व विभाग के अधिकारियों और ग्राम प्रधान को दे दी है। आर्थिक मुआवजे की गुहार लगाई है।
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