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Bareily News: जनसेवा केंद्र संचालक का बैग छीन कर भागे लुटेरे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। दुकान बंद कर घर जा रहे जनसेवा केंद्र संचालक को रास्ते में दो लुटेरों ने झपट्टा मार कर बाइक सहित गिरा दिया। गिरने पर लुटेरे बैग लेकर

Bareily News: जनसेवा केंद्र संचालक का बैग छीन कर भागे लुटेरे

Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। दुकान बंदकर घर जा रहे जनसेवा केंद्र संचालक को रास्ते में दो लुटेरों ने झपट्टा मारकर बाइक सहित गिरा दिया। लुटेरे बैग लेकर भाग गए। बैग में एक लाख चार हजार आठ सौ रुपए रखे थे। जनसेवा संचालक की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।रम्पुरा जाटान गांव के निर्देव कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद का रम्पुरा किसान गांव के चौराहा पर जनसेवा केंद्र है। बुधवार शाम को निर्देव केंद्र बंदकर बाइक से घर जा रहे थे। दुलीराम इंटर कालेज के पास मोड़ पर उन्होंने बाइक धीमी की। पीछे से आए दो लोगों ने उनके कंधे टंगे बैग पर झपट्टा मारा।

निर्देव बाइक समेत गिर गए। आरोप है दोनों रुपयों का बैग लेकर धंतिया गांव की ओर भागे, उन्होंने पीछा किया। कुछ दूरी पर लुटेरों का एक साथी बाइक लिए खड़ा था। तीनों बाइक पर बैठकर भाग गए। पुलिस ने आरोपियों को तलाश किया लेकिन पता नहीं चला। जनसेवा केंद्र संचालक ने गुरुवार को थाने में तहरीर दी। पुलिस को बताया बैग में कुल 104800 रुपए रखे थे। इनमें 74800 रुपए उनके थे। तीस हजार रुपए शराब ठेके के जमा करने को बैग में रखे थे। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

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