Bareily News: शीशगढ़ में नकब लगाकर लाखों की चोरी
Bareily News: शीशगढ़, संवाददाता । चोरों ने रविवार की रात में कस्बा के एक घर को निशाना बनाया। चोर मकान में नकब लगाकर नगदी जेवर समेत लाखों का सामान चोरी कर गायब हो गए
Bareily News: शीशगढ़, संवाददाता। चोरों ने रविवार की रात कस्बे के एक घर को निशाना बनाया। चोर मकान में नकब लगाकर नगदी जेवर समेत लाखों का सामान चोरी कर गायब हो गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर परिजनों से मामले की जानकारी लेकर घटना की जांच की है। शीशगढ़ कस्बा के मोहल्ला अंसारनगर निवासी शमसुल हसन ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि रविवार की रात परिवार वाले घर के आंगन में सो रहे थे। कमरे में ताले लगे थे। रात में अज्ञात चोर मकान की पिछली दीवार में नकब लगाकर कमरे में घुस गए। चोर कमरे में रखी अलमारी को चाबी से खोलकर उसमें रखे झूमर, टीका, गले का हार, एक लॉकेट, तीन अंगूठी, पकगन सोने के, दो जोड़ी जेवरी एवं हाथ के शोकबंद, एक जोड़ी भोले सोने एवं 35 हजार रुपए नकदी चोरी कर ले गए।
सुबह दीवार का नकब देखकर परिजनों को चोरी की जानकारी हुई। थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया तहरीर प्राप्त हुई है। मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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