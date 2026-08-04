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Bareily News: जेवर चोरी कर चोर आधार कार्ड व हसिया छोड़ कर भागे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। रविवार की रात में चोरों ने बलूपुरा गांव में धावा बोला। चोरों ने दो घरों में घुस कर आलमारी के लॉक तोड़ कर सोने चांदी के जेवर चोरी कर

Bareily News: जेवर चोरी कर चोर आधार कार्ड व हसिया छोड़ कर भागे

Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। रविवार की रात चोरों ने बलूपुरा गांव में धावा बोला। दो घरों में घुसकर आलमारी के लॉक तोड़कर सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए। चोर कमरे में आधार कार्ड एवं हसिया छोड़ गए। दिन में कब्रिस्तान में जेवरों के खाली डिब्बे पड़े मिले। दोनों ग्रामीणों ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घटना का विवरण

बलूपुरा गांव निवासी लीलाधर के परिजन रविवार की रात खाना खाकर सो गए। रात में घर में घुसे चोर आलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे सोने के एक जोड़ी झाले, दो मंगलसूत्र, कंठी, एक जोड़ी झुमकी, दो अंगूठी, एक लौंग, एक ओम एवं चांदी की पायजेब चोरी कर ले गए। सोमवार की सुबह जागी उनकी पत्नी कमरे में पहुंचीं तो सारा सामान अस्त-व्यस्त पड़ा देखकर उन्हें चोरी का पता चला।

गांव वाले की जानकारी

गांव के प्रेमशंकर ने बताया कि उनकी पत्नी 3.30 बजे बच्चे को दूध लेने कमरे में गईं। कमरे में सामान फैला था। चोर एक जोड़ी झुमकी एवं एक जोड़ी टॉप्स, उनके पिता का आधार कार्ड चोरी कर ले गए। सूचना पर पुलिस गांव पहुंच गई। लीलाधर के कमरे में मिला आधार कार्ड प्रेमशंकर के पिता का है। उनकी दो वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है। लीलाधर के घर से चोरी हुए जेवरों के डिब्बे सोमवार की दोपहर कब्रिस्तान में पड़े मिले। सूचना पर पूर्व ब्लाक प्रमख बाबू सिंह मौके पर पहुंच गए। लीलाधर ने गांव के दो लोगों पर चोरी करने का संदेह व्यक्त कर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चोरों ने कितने घरों में चोरी की?
चोरों ने दो घरों में चोरी की।
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