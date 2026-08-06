Bareily News: कार में फंसाकर घिसटी बाइक, वीडियो वायरल
Bareily News: पीलीभीत बाइपास रोड पर सतीपुर चौराहे पर, एक कार चालक की लापरवाही से बाइक को टक्कर लगी। बाइक कार के नीचे फंस गई और चालक रुकने के बजाय तेज गति से भाग गया। इस घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच में लगी है और कार चालक की तलाश कर रही है।
Bareily News: पीलीभीत बाइपास रोड स्थित सतीपुर चौराहे पर कार चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ। कार की टक्कर बाइक में लगी। बाइक कार के नीचे फंस गई। चालक ने कार को नहीं रोका। बल्कि कार को तेज रफ्तार से दौड़ाया। बाइक को काफी दूर घसीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रोड पर घिसटती बाइक से लंबी दूरी तक चिंगारी निकल रही थी। घायल दो लोगों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन करने में लगी है। पुलिस के मुताबिक, वीडियो सोमवार रात 11:30 बजे का है। सतीपुर चौराहा पर एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी।
बाइक सवार अजीत और मंजीत निवासी महेंद्रनगर निकट रुहेलखंड यूनिवर्सिटी गंभीर रूप से घायल हो गये। कार चालक बाइक को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिससे सड़क पर घर्षण के कारण चिंगारियां निकलती रहीं। लोगों में चीख पुकार मच गई। इतनी देर में कार चालक फरार हो गया। लोगों में अफरा-तफरी मच गई। किसी ने घटना का वीडियो रिकार्ड कर वायरल कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने गंभीरता दिखाई। सीसीटीवी आदि खंगाले गये। फुटेज के आधार पर कार और चालक की तलाश में पुलिस लगी है। वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। कार चालक की तलाश तेज कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, घटना का वीडियो शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने फाइक इन्क्लेव निवासी आरोपी का पता खोज लिया है। गिरफ्तारी को पुलिस टीम लगी है। बारादरी इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह का कहना है, कार चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है। बाइक सवार दो लोग घायल हुये हैं। आरोपी कार चालक को तलाश कर लिया गया है। जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।
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