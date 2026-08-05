Bareily News: घर के बाहर से बाइक चोरी
Bareily News: गांव नरसुआ में चोरों का आतंक बढ़ रहा है। टीकाराम ने अपनी बाइक सोमवार रात दरवाजे के सामने खड़ी की थी, जो चोरी हो गई। पुलिस ने टीकाराम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चोर को पकड़ने के लिए खोज शुरू की है।
Bareily News: क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गांव नरसुआ निवासी टीकाराम ने सोमवार की रात बाइक दरवाजे के सामने खड़ी की। रात में करीब 9 बजे बाइक चोरी हो गई। टीकाराम की तहरीर पर पुलिस ने चोर के खिलाफ मुकदमा दर्जकर बाइक की तलाश शुरू कर दी है।
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