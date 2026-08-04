Bareily News: बुखार के साथ बढ़े पेट के मरीज, ओपीडी में उमड़ी भीड़

Bareily News: मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। सोमवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी। अस्पताल में करीब 2900 मरीजों का पंजीकरण हुआ। सुबह से ही पर्चा काउंटर, डॉक्टरों के कक्ष, पैथलॉजी और दवा वितरण केंद्र पर लंबी कतारें लगी रहीं। मरीजों की भीड़ को देखते हुए दोपहर 2 बजे के बाद भी दवा काउंटर खुला रहा। बुखार के साथ पेट संबंधी समस्याओं के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। सोमवार को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और अपच की शिकायत लेकर बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे। इसके अलावा वायरल बुखार, त्वचा रोग, कान दर्द, खांसी और जुकाम के मरीजों की संख्या भी अधिक रही।