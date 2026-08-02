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Bareily News: बुखार-खांसी के साथ बढ़े कान में दर्द के मरीज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बारिश के कारण नमी में वृद्धि हो रही है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ रही हैं। जिला अस्पताल की ईएनटी विभाग के बाहर रोगियों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। कान दर्द और संक्रमण की शिकायते आम हो गई हैं। चिकित्सकों ने साफ-सफाई और उबला पानी पीने की सलाह दी है।

Bareily News: बुखार-खांसी के साथ बढ़े कान में दर्द के मरीज

Bareily News: बारिश के चलते मौसम में बढ़ी नमी, तापमान में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव का असर सेहत पर पड़ रहा है। बुखार, खांसी, पेट दर्द के साथ ही कई अन्य परेशानियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। शनिवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में नाक, कान और गला (ईएनटी) विभाग के बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी रही। इनमें सबसे अधिक मरीज कान दर्द, कान से पानी आने और संक्रमण की शिकायत लेकर पहुंचे। चिकित्सकों के अनुसार बारिश के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ने से कान में फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कई मरीजों में कान बंद होने, तेज दर्द और सुनाई कम देने जैसी समस्याएं भी देखने को मिलीं।

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डॉक्टरों का कहना है कि कान में तेल या अन्य घरेलू पदार्थ डालना नुकसानदायक हो सकता है। ईएनटी विभाग के अलावा फिजिशियन की ओपीडी में भी बुखार, सर्दी-जुकाम, गले में संक्रमण और पेट दर्द के मरीजों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में अधिक रही। बदलते मौसम और दूषित भोजन-पानी के कारण पेट संबंधी बीमारियों के मामले भी बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पताल की पैथलॉजी में भी जांच कराने वालों की लंबी कतार लगी रही। रक्त जांच, डेंगू, मलेरिया और अन्य सामान्य जांच के लिए लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. राहुल वाजपेयी ने कहा कि बारिश के मौसम में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उबला या स्वच्छ पानी पीना जरूरी है।

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