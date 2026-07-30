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Bareily News: भरताना के देवी मंदिर पर लगा मेला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: भमोरा में आंवला रोड से दो किलोमीटर दूर माता शीतला देवी मंदिर पर राईसती मेला आयोजित हुआ। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी और मेले में लगे स्टालों से खरीदारी करके आनंद उठाया।

Bareily News: भरताना के देवी मंदिर पर लगा मेला

Bareily News: भमोरा। आंवला रोड से दो किलो मीटर दूर भरताना गांव के पश्चिम दिशा में नदी की ओर बने माता शीतला देवी मंदिर पर राईसती मेला लगा श्रृद्धालुओं ने माता के मंदिर में पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी मेले में लगे स्टालों से खरीदारी कर मेले का आनंद लिया

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