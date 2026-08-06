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Bareily News: बरेली कॉलेज में जर्जर स्पोर्ट्स बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली कॉलेज में जर्जर खेल भवन का ध्वस्तीकरण शुरू हो गया है। प्राचार्य ओपी राय ने बताया कि नई इमारत में दो मंजिलें होंगी, जिसमें चोटिल खिलाड़ियों के लिए प्राथमिक उपचार के पांच बेड का अस्पताल और एक फीडिंग रूम भी होगा। ध्वस्तीकरण के बाद पुराने भवन का निर्माण जल्द शुरू होगा।

Bareily News: बरेली कॉलेज में जर्जर स्पोर्ट्स बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण शुरू

Bareily News: बरेली कॉलेज में जर्जर व गिरताऊ हाल में खड़ी खेल भवन की बिल्डिंग को नये सिरे से बनाया जाएगा। इसके लिए बुधवार से जर्जर बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण शुरु कर दिया गया है। प्राचार्य प्रो. ओपी राय ने बताया कि बिल्डिंग गिरने के बाद दोबारा निर्माण होने पर दो मंजिला भवन का निर्माण कराया जाएगा। खेल के दौरान चुटहिल होने वाले खिलाड़ियों के प्राथमिक उपचार के लिए नई बिल्डिंग में पांच बेड का अस्पताल बनाने का भी प्रस्ताव है। नए भवन में एक फीडिंग रूम का भी निर्माण प्रस्तावित है। प्राचार्य ने बताया कि पुराना भवन ध्वस्तीकरण के बाद जल्द निर्माण शुरू होगा।

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खेल भवन के ठीक पीछे गृह विज्ञान विभाग की जर्जर बिल्डिंग को पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। गृह विज्ञान विभाग की बिल्डिंग में ही मनोविज्ञान विभाग को शिफ्ट किया जाएगा।

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