Bareily News: नीलकंठ महादेव मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान
Bareily News: नीलकंठ महादेव मंदिर में धार्मिक अनुष्ठाननीलकंठ महादेव मंदिर में धार्मिक अनुष्ठाननीलकंठ महादेव मंदिर में धार्मिक अनुष्ठाननीलकंठ महादेव मंदिर में धार्मि
Bareily News: सनराज कॉलोनी, डोहरा रोड स्थित श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत मंगलवार को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। दोपहर एक से तीन बजे तक महिला मंडली की सदस्यों ने भजन-कीर्तन प्रस्तुत किया। दोपहर तीन बजे देवी-देवताओं का अन्नाधिवास और गंधाधिवास कराया गया। वहीं रात आठ बजे से संगीतमय सुंदरकांड किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अंत में सभी श्रद्धालुओं को प्रसादद वितरण किया गया।
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