Bareily News: बारिश से गिरा पारा, तीन दिन भारी वर्षा का अलर्ट
Bareily News: झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है। मंगलवार को दिनभर धूप नहीं निकली और विभिन्न इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होती रही। अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है।
Bareily News: झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से काफी हद तक राहत मिली है। मंगलवार को पूरा दिन धूप नहीं निकली। दिनभर रुक-रुक कर बारिश होती रही आसमान में बादल छाए रहे। दिन में अधिकतम तापमान 30.1 और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया बीते 24 घंटे में करीब 10 मिमी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 3 दिन तक भारी वर्षा का अनुमान जताया है। मंगलवार को सुबह से लेकर शाम तक आसमान काले बादलों से घिरा रहा। सुबह कई इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबादी हुई दोपहर में करीब एक घंटे के लिए बारिश रुकी लेकिन फिर मानसून का असर दिखा।
दोपहर से लेकर शाम तक कहीं रिमझिम फुहार पड़ी तो कहीं बारिश हुई। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया कि तीन दिन भारी वर्षा हो सकती है। इससे तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है उसके बाद मौसम में फिर बदलाव के संकेत हैं।
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