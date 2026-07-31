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Bareily News: फरीदपुर डिग्री कॉलेज में एनसीसी भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर में गुरुवार को एनसीसी (सीनियर डिवीजन एवं सीनियर विंग)

Bareily News: फरीदपुर डिग्री कॉलेज में एनसीसी भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता।राजकीय महाविद्यालय फरीदपुर में गुरुवार को एनसीसी (सीनियर डिवीजन एवं सीनियर विंग) की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित इस भर्ती का संचालन 21 यूपी बटालियन एनसीसी बरेली के निर्देशन में किया जा रहा है। चयन प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के आधार पर कैडेटों का चुनाव किया जाएगा।महाविद्यालय के एनसीसी कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट डॉ. रतन लाल ने बताया कि कॉलेज में 21 यूपी बटालियन एनसीसी बरेली के तहत एक पूर्ण एनसीसी कंपनी संचालित होती है।उन्होंने बताया कि ‘सी’ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले कैडेटों के बाहर होने से हर साल रिक्त सीटों पर नए कैडेटों का चयन किया जाता है।

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इस वर्ष बीए, बीएससी और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालय परिसर में लिखित परीक्षा आयोजित की गई। लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन को 21 यूपी बटालियन एनसीसी बरेली भेजी जाएंगी। मूल्यांकन के बाद मेरिट सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा। डीजी एनसीसी पोर्टल पर उनका ऑनलाइन पंजीकरण कर एनसीसी में अंतिम नामांकन होगा।

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