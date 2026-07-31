Bareily News: 42 छात्रों को दिए गए दिव्यांग प्रमाण पत्र
Bareily News: रामनगर के परिषदीय स्कूलों में 42 दिव्यांग बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ब्लाक संसाधन केंद्र पर एक दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अस्पताल की टीम ने 52 छात्रों का परीक्षण किया। चयनित 42 बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर कई स्थानीय नेता मौजूद थे।
Bareily News: रामनगर। परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत 42 दिव्यांग बच्चों को प्रमाण पत्र दिए गए। शुक्रवार को ब्लाक संसाधन केंद्र पर छात्रों के लिए दिव्यांग कैंप लगाया गया जिसमें जिला अस्पताल की टीम ने विभिन्न स्कूलों से आए 52 दिव्यांग छात्रों का परीक्षण किया जिनमें से 42 बच्चों को चयनित कर प्रमाण पत्र जारी किए हैं। इस दौरान संदीप कुमार, मयंक मिश्र, सुनील दीक्षित, विनोद यादव, रविशंकर मौर्य, ललित मोहन तथा जितेंद्र आदि मौजूद रहे।
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