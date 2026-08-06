Bareily News: रामायण वाटिका को मिलेगा नया लुक, साइनेज और गोल्डन लेटर से संवारेगा बीडीए

Bareily News: रामगंगानगर आवासीय योजना के सेक्टर-2 स्थित रामायण वाटिका जल्द ही नए और आकर्षक स्वरूप में नजर आएगी। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने वाटिका के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत प्रवेश स्थल पर साइनेज लगाए जाएंगे, जबकि शिलान्यास स्थल को गोल्डन ड्यूको पेंट से तैयार आकर्षक लेटरों से सजाया जाएगा। इस कार्य के लिए बीडीए ने नामित फर्मों से कोटेशन आमंत्रित किए हैं। निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तावों के आधार पर एजेंसी का चयन किया जाएगा, जिसे तय मानकों और शर्तों के अनुसार कार्य पूरा करना होगा। प्रस्तावित कार्य में ड्यूपॉन्ट शीट, गोल्डन ड्यूको पेंट से तैयार लेटर, स्टेनलेस स्टील शीट, फ्रेम, पाइप स्ट्रक्चर और यूवी प्रिंट जैसी आधुनिक सामग्री का उपयोग किया जाएगा।