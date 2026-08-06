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Bareily News: रामायण वाटिका को मिलेगा नया लुक, साइनेज और गोल्डन लेटर से संवारेगा बीडीए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: रामगंगानगर आवासीय योजना के सेक्टर-2 में स्थित रामायण वाटिका को नया और आकर्षक रूप दिया जाएगा। बरेली विकास प्राधिकरण ने सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया शुरू की है जिसमें आधुनिक सामग्री का उपयोग होगा। इस कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को नियमित निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Bareily News: रामायण वाटिका को मिलेगा नया लुक, साइनेज और गोल्डन लेटर से संवारेगा बीडीए

Bareily News: रामगंगानगर आवासीय योजना के सेक्टर-2 स्थित रामायण वाटिका जल्द ही नए और आकर्षक स्वरूप में नजर आएगी। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने वाटिका के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत प्रवेश स्थल पर साइनेज लगाए जाएंगे, जबकि शिलान्यास स्थल को गोल्डन ड्यूको पेंट से तैयार आकर्षक लेटरों से सजाया जाएगा। इस कार्य के लिए बीडीए ने नामित फर्मों से कोटेशन आमंत्रित किए हैं। निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रस्तावों के आधार पर एजेंसी का चयन किया जाएगा, जिसे तय मानकों और शर्तों के अनुसार कार्य पूरा करना होगा। प्रस्तावित कार्य में ड्यूपॉन्ट शीट, गोल्डन ड्यूको पेंट से तैयार लेटर, स्टेनलेस स्टील शीट, फ्रेम, पाइप स्ट्रक्चर और यूवी प्रिंट जैसी आधुनिक सामग्री का उपयोग किया जाएगा।

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इससे रामायण वाटिका का प्रवेश द्वार और अन्य प्रमुख स्थान अधिक आकर्षक और व्यवस्थित दिखाई देंगे। बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय का कहना है कि निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को कार्य की नियमित निगरानी और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि वाटिका का स्वरूप लंबे समय तक सुंदर और टिकाऊ बना रहे।

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