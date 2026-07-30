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Bareily News: नालों की सफाई न होने से हुआ जलभराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। बरसात के मौसम में स्टेशन रोड पर नालों की सफाई न होने से

Bareily News: नालों की सफाई न होने से हुआ जलभराव

Bareily News: बरसात के मौसम में स्टेशन रोड पर नालों की सफाई न होने से जलभराव और कीचड़ की समस्या बढ़ती जा रही है। हालात सुधारने के बजाय सड़क पर ईंटें बिछा दी गईं, जिससे राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि यदि समय पर नालों की सफाई कर जल निकासी नहीं की जाती तो सड़क पर ईंटें बिछाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लोगों का आरोप है कि अस्थायी उपायों से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि बरसात के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका रहेगी। क्षेत्रवासियों ने नगर पंचायत और संबंधित विभाग से मांग की कि जल्द से जल्द नालों की सफाई कर जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त कराएं ताकि स्टेशन रोड पर आवागमन सुचारू हो सके और आमजन को राहत मिल सके।

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