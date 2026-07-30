Bareily News: रेलवे क्रासिंग बार बार बंद होने से लोग परेशान
Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी में भिटौरा रेलवे फाटक संख्या-371 बुधवार से ओवरहालिंग कार्य के लिए बंद हो गया है। यह बंदी कुरतरा, बकैनिया, खरसेनी जैसे गांवों के लोगों के लिए समस्या बन गई है। छात्रों और व्यापारियों को लंबे वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर छात्र असद अंसारी ने रेलमंत्री से शिकायत की है।
Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। भिटौरा रेलवे फाटक संख्या-371 बुधवार से एक बार फिर ओवरहालिंग कार्य के लिए बंद कर दिया है। फाटक बंद होने से कुरतरा, बकैनिया, खरसेनी, टिटौली अगरास, सोरहा,सपरी,केरा,लोहार नगला पंथरा, पंथरिया आदि गांवों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों को लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ा। रेलवे ने फाटक संख्या-371 को 29 जुलाई की सुबह 9:30 बजे से दो अगस्त की शाम 6:00 बजे तक ओवरहालिंग कार्य के चलते बंद कर दी है। इससे क्षेत्र के लोगों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। छात्र असद अंसारी ने रेलमंत्री को शिकायत भेजकर बार-बार होने वाली ओवरहालिंग से लोगों को हो रही परेशानी निजात दिलाने की मांग की है।भिटौरा
रेलवे फाटक फतेहगंज पश्चिमी को सैकड़ों गांवों से जोड़ने वाला प्रमुख एवं व्यस्त मार्ग है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान, छात्र, व्यापारी आदि इसी रोड से निकलते हैं। बार-बार फाटक बंद होने से लोग परेशान होते हैं। रेलवे ने तीन जुलाई से छह जुलाई 2026 तक इसी फाटक पर ओवरहालिंग का कार्य कराया था। महज 22 दिन बाद फिर से ओवरहालिंग को फाटक बंद करने से लोगों में नाराजगी है।
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