Bareily News: बरेली में महंगी होगी जमीन, 25 अगस्त को लागू होंगे नए सर्किल रेट

Bareily News: 5 से 20 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव बरेली में महंगी होगी जमीन, 25 अगस्त को लागू होंगे नए सर्किल रेट

Bareily News: बरेली में जमीन और मकानों के सर्किल रेट में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। वर्ष 2026-27 के लिए तैयार की गई संशोधित मूल्यांकन दर सूची में अलग-अलग क्षेत्रों में जमीन की मौजूदा दरों में 5 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। कुछ स्थानों पर इससे अधिक बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है। अभी ये दरें अंतिम नहीं हैं। प्रशासन ने लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। बरेली सदर प्रथम क्षेत्र में अकृषक भूमि की दरों में उपयोगिता के आधार पर शून्य से 20 प्रतिशत, कृषि भूमि में शून्य से 12 प्रतिशत और वाणिज्यिक एकल भूमि में औसतन 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वहीं सदर द्वितीय क्षेत्र में अकृषक और कृषि भूमि की दरों में 0 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है। वाणिज्यिक एकल भूमि की दर भी शून्य से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है。

बहेड़ी में भी होगी वृद्धि बहेड़ी क्षेत्र में अकृषक और कृषि भूमि की दरों में 5 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। कुछ मोहल्लों में अकृषक भूमि की दर 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तेजी से विकसित हो रहे कुछ गांवों को विकासशील गांव की श्रेणी में शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। बहेड़ी में चार प्रमुख सड़क से जुड़े सेगमेंट भी चिन्हित किए गए हैं। नवाबगंज में अकृषक और कृषि भूमि की दरों में 5 से 20 प्रतिशत तक, जबकि वाणिज्यिक भूमि में औसतन 10 प्रतिशत बढ़ोतरी प्रस्तावित है। नगर पालिका नवाबगंज की सीमा से दो किलोमीटर के दायरे में आने वाले कुछ गांवों को अर्द्धनगरीय क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव भी है। आंवला और फरीदपुर में भी कई श्रेणियों की जमीन की दरों में करीब 10 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव है। आंवला के कुछ गांवों में कृषि भूमि की दर में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है。

17 अगस्त तक दे सकेंगे आपत्ति प्रशासन ने संशोधित सर्किल रेट सूची का प्रकाशन 11 अगस्त को किया है। लोग 17 अगस्त तक नई दरों पर अपनी आपत्ति या सुझाव दे सकेंगे। 20 अगस्त को जनप्रतिनिधियों, बार एसोसिएशन, दस्तावेज लेखक संघ और अन्य संगठनों के साथ बैठक कर आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद संशोधित दर सूची को 24 अगस्त को जिलाधिकारी के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करने और 25 अगस्त से लागू करने का प्रस्ताव है।