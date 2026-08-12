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Bareily News: आज और 14 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। 12 और 14 अगस्त को भव्य तिरंगा रैलियों का आयोजन होगा। विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभाजन की विभीषिका पर विशेष कार्यक्रम भी होंगे। डीएम ने तिरंगा यात्रा के लिए शॉर्ट वीडियो तैयार करने के निर्देश दिए।

Bareily News: आज और 14 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा

Bareily News: बरेली। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में हुई। बताया कि जिले में 12 अगस्त और 14 अगस्त को भव्य तिरंगा रैलियां निकाली जाएंगी। जिला स्तर एवं समस्त तहसीलों में भव्य तिरंगा रैली, विभिन्न प्रतियोगिताएं, रंगोली एवं चित्रकला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान, सेल्फी प्वाइंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा कैंडिल मार्च सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन संजय कम्युनिटी हॉल में किया जाएगा। डीएम ने तिरंगा यात्रा का शॉर्ट वीडियो तैयार कराने तथा उसमें तहसील एवं विकासखंड स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों को भी सम्मिलित करने के निर्देश दिए।

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