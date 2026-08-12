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Bareily News: उर्स-ए-शराफती में इस बार नहीं निकलेंगे चादरों के जुलूस, 15 अगस्त को परचम कुशाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: बरेली में आगामी उर्स-ए-शराफती की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा, यातायात और जायरीन की सुविधाओं पर चर्चा की गई। इस बार चादरों के जुलूस के आयोजन का निर्णय नहीं लिया गया। लंगर में केवल शाकाहारी भोजन होगा। मुख्य कार्यक्रम 25 अगस्त को होगा।

Bareily News: उर्स-ए-शराफती में इस बार नहीं निकलेंगे चादरों के जुलूस, 15 अगस्त को परचम कुशाई

Bareily News: बरेली। आगामी उर्स-ए-शराफती की तैयारियों को लेकर मंगलवार को दरगाह शाह शराफत अली मियां पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की अहम बैठक हुई। बैठक में एडीएम सिटी, एसपी सिटी, सीओ सिटी और इंस्पेक्टर प्रेमनगर समेत अन्य अधिकारियों ने दरगाह के सज्जादानशीन शाह मोहम्मद गाजी मियां से मुलाकात की। उर्स के दौरान सुरक्षा, यातायात और जायरीन की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सावन माह को देखते हुए इस बार उर्स-ए-शराफती में चादरों के जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया गया। वहीं जायरीन के लिए आयोजित होने वाले लंगर में केवल शाकाहारी भोजन तैयार किया जाएगा। दरगाह के मीडिया प्रभारी हमजा सकलैनी ने बताया है कि उर्स-ए-शराफती की परचम कुशाई 15 अगस्त को होगी। इसके बाद मुख्य उर्स 25 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम के तहत सुबह 11 बजे कुल होगा। इसके साथ ही उर्स का समापन किया जाएगा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उर्स को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने का भरोसा दिया। जायरीन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही दरगाह क्षेत्र में साफ-सफाई, सड़कों की मरम्मत, निर्बाध बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की बात कही गई।

तंग गलियों का निरीक्षण

बैठक के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने दरगाह क्षेत्र की तंग गलियों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने उर्स के दौरान जायरीन की आवाजाही, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौके की स्थिति का जायजा लिया। उर्स के दौरान बड़ी संख्या में जायरीन के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने पर जोर दिया गया।

नियमितताएँ

उर्स-ए-शराफती की परचम कुशाई कब होगी?
उर्स-ए-शराफती की परचम कुशाई 15 अगस्त को होगी।
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