Bareily News: उर्स-ए-शराफती में इस बार नहीं निकलेंगे चादरों के जुलूस, 15 अगस्त को परचम कुशाई

Bareily News: बरेली। आगामी उर्स-ए-शराफती की तैयारियों को लेकर मंगलवार को दरगाह शाह शराफत अली मियां पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की अहम बैठक हुई। बैठक में एडीएम सिटी, एसपी सिटी, सीओ सिटी और इंस्पेक्टर प्रेमनगर समेत अन्य अधिकारियों ने दरगाह के सज्जादानशीन शाह मोहम्मद गाजी मियां से मुलाकात की। उर्स के दौरान सुरक्षा, यातायात और जायरीन की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सावन माह को देखते हुए इस बार उर्स-ए-शराफती में चादरों के जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया गया। वहीं जायरीन के लिए आयोजित होने वाले लंगर में केवल शाकाहारी भोजन तैयार किया जाएगा। दरगाह के मीडिया प्रभारी हमजा सकलैनी ने बताया है कि उर्स-ए-शराफती की परचम कुशाई 15 अगस्त को होगी। इसके बाद मुख्य उर्स 25 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम के तहत सुबह 11 बजे कुल होगा। इसके साथ ही उर्स का समापन किया जाएगा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उर्स को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने का भरोसा दिया। जायरीन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ ही दरगाह क्षेत्र में साफ-सफाई, सड़कों की मरम्मत, निर्बाध बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की बात कही गई।