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Bareily News: स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप की क्लीनिक को किया सील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फतेहगंज पूर्वी के ग्राम हरेला में एक गर्भवती महिला की मृत्यु झोलाछाप के क्लीनिक पर इलाज के दौरान हुई। परिवार ने गलत इलाज का आरोप लगाया। स्वास्थ्य विभाग ने सीएमओ के निर्देश पर क्लीनिक को सील कर दिया और जांच टीम गठित की। क्लीनिक संचालक मौके से फरार हो गया।

Bareily News: स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप की क्लीनिक को किया सील

Bareily News: फतेहगंज पूर्वी । ग्राम हरेला में झोलाछाप के क्लीनिक पर उपचार के दौरान एक गर्भवती महिला की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग में क्लीनिक को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। सीएमओ के निर्देश पर गठित विशेष जांच टीम मौके पर पहुंची और पूरे प्रकरण की जांच शुरू की। फतेहगंज पूर्वी के हरेला गांव में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने गलत इलाज से मौत होने का आरोप लगाया। सीएमओ ने झोलाछाप के क्लीनिक की जांच करने के लिए टीम गठित की। बुधवार को गठित टीम ने जांच के दौरान संबंधित क्लीनिक बिना वैध पंजीकरण एवं निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित पाया गया।

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टीम के पहुंचने से पूर्व क्लीनिक का संचालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने परिसर को सील कर आवश्यक अभिलेखों एवं उपलब्ध साक्ष्यों को अपने कब्जे में लेकर संबंधित संचालक एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी। कार्रवाई करने वाली टीम में डॉ. कांति भूषण पाठक (चिकित्सा अधिकारी, दंत), अनुराग शर्मा (ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर), आशुतोष कुमार (ब्लॉक हेल्थ वर्कर) तथा सुमित मिश्रा (लैब तकनीशियन) शामिल रहे। टीम ने मौके पर विस्तृत निरीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों का संकलन किया।

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