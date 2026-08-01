Bareily News: किला विद्युत उपकेंद्र की हुई क्षमतावृद्धि, ट्रिपिंग की समस्या होगी दूर
Bareily News: किला विद्युत उपकेंद्र पर शुक्रवार को पांच एमवीए के पावर परिवर्तक की क्षमता बढ़ाकर 10 एमवीए करने का कार्य किया गया। इसके कारण किला क्षेत्र के सभी फीडर 10 घंटे तक बंद रहे। उमस भरी गर्मी में बिजली कटौती से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह कार्य क्षेत्र की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए किया गया।
Bareily News: किला विद्युत उपकेंद्र की बिजली समस्या को दूर करने के लिए पावर परिवर्तक की क्षमता वृद्धि का कार्य शुक्रवार को किया गया। यहां लगे पांच एमवीए के एक पावर परिवर्तक की क्षमतावृद्धि करते हुए 10 एमवीए का नया पावर परिवर्तक लगाने का कार्य पूरे दिन चला। इस कारण किला क्षेत्र के सभी फीडर 10 घंटे पूरी तरह से ठप रहे। उमस भरी गर्मी में विद्युत कटौती से लोगों के जहां इंवर्टर जवाब दे गए। वहीं लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। अतिरिक्त बिजनेस प्लान 2026-27 के तहत किला विद्युत उपकेंद्र पर पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता पांच एमवीए से बढ़ाकर 10 एमवीए करने का काम शुक्रवार को किया गया।
इस कारण सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक उपकेंद्र से जुड़े सात फीडरों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप रही। तकनीकी कार्य पूरा होने के बाद विद्युत आपूर्ति तकरीबन 10 घंटे बाद सभी उपकेंद्रों की बहाल हुई। विद्युत निगम के मुताबिक पावर परिवर्तक की क्षमतावृद्धि उपकेंद्र के यार्ड पर की गई। इस कारण किला उपकेंद्र से संचालित सिटी-1, सिटी-2, सिटी-3, सिटी-4, सिटी-5, सिटी-6 और सिटी-7 फीडर बंद रहे। इसके चलते इंगिलशगंज, दुल्हे मियां की मजार, गोल चक्कर, टक्कर की पुलिया, रेती, जसौल, हुसैन बाग, बाकरगंज, किला थाना, जकाती, कन्हैयां टोला, फूटा दरवाजा, कटघर, शास्त्रीनगर, बांके की छावनी, असरफ की छावनी, जामा मस्जिद, छोटी बमनपुरी, चिड़ीमार कुआं, खन्नू मोहल्ला, किला, बानखाना, गड़ईया, बड़ी बाजार समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। बिजली न होने से उमस भरी गर्मी के बीच दिनभर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह ने बताया कि ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का काम क्षेत्र की बढ़ती बिजली मांग को ध्यान में रखते हुए कराया गया है। इससे भविष्य में ओवरलोडिंग की समस्या कम होगी, विद्युत आपूर्ति अधिक स्थिर होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिल सकेगी।
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