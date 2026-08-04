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Bareily News: भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष ने भाजपा से दिया इस्तीफा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष ने भाजपा से दिया इस्तीफा भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष ने भाजप

Bareily News: भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष ने भाजपा से दिया इस्तीफा

Bareily News: नवाबगंज। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पूर्व ही भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष व भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद नवाबगंज विधानक्षेत्र की राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कस्बे के राकेश गंगवार भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। वह 2015 में सहकारी गन्ना समिति के अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन सपा की सरकार होने की वजह से वह चुनाव नहीं जीत सके थे लेकिन वह समिति के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है।

राजनीतिक चर्चाएं तेज

उनका कहना है कि विधानसभा, लोकसभा और जिला स्तर पर संगठनात्मक कार्यशैली एवं कुछ नीतिगत विषयों को लेकर उनमें और पार्टी के वर्तमान दृष्ठिकोण में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया है। ऐसे में वह पार्टी के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर संगठन के जिला उपाध्यक्ष पद के साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग दिया है।

पूर्व अध्यक्ष का इस्तीफा

इसके साथ ही भाजपा अहमदाबाद मंडल के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य रवींद्र सिंह उर्फ सरजू गंगवार ने भी अपने पद और भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से त्याग दे दिया है। दोनों ने अपना त्याग पत्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है। क्षेत्र से भाजपा के दो बड़े नेताओं के पार्टी से इस्तीफा दिए जाने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।

सामान्य प्रश्न

भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने क्यों इस्तीफा दिया?
उनका कहना है कि विधानसभा, लोकसभा और जिला स्तर पर संगठनात्मक कार्यशैली एवं कुछ नीतिगत विषयों को लेकर उनमें और पार्टी के वर्तमान दृष्ठिकोण में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया है।
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