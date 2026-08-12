Bareily News: पुलिस ने बरामद किया चोरी हुआ सामान, पांच आरोपी गिरफ्तार

Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। बिजली के तारों एवं ट्रांसफार्मर काटकर तेल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मंगलवार को रबर फैक्टरी के खंडहर में छापा मारकर दिलशाद निवासी पचदौरा दोहरिया थाना भोजीपुरा, नवासे, गुलाम रसूल निवासी बकरगंज किला बरेली, कौसर, नूर मोहम्मद निवासी सिमरवा शेरगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। एसओ प्रवीन कुमार, उप निरीक्षक अशोक कुमार, आदेश कुमार, गंगाधर एवं पंकज कुमार ने पुलिस के साथ रबर फैक्टरी के खंडहर में छापा मारा। आरोपियों के कब्जे से बिजली के 26 मीटर तार, 12 मीटर केबल, ट्रांसफार्मर का तेल, तार काटने के औजार, ऑटो आदि सामान बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर क्षेत्र में 25 एवं 28 जुलाई को हुई बिजली तार चोरी एवं ट्रांसफार्मर काटकर तेल चोरी की घटनाओं का खुलासा कर दिया। विद्युत उपकेंद्र फतेहगंज पश्चिमी के जेई ने फतेहगंज पश्चिमी थाने में चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी。