Bareily News: पुलिस ने बरामद किया चोरी हुआ सामान, पांच आरोपी गिरफ्तार
Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी में पुलिस ने बिजली के तार एवं ट्रांसफार्मर काटकर तेल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने छापामारी कर दिलशाद, गुलाम रसूल और नूर मोहम्मद सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से बिजली के तार, ट्रांसफार्मर का तेल और अन्य सामान बरामद हुआ।
Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। बिजली के तारों एवं ट्रांसफार्मर काटकर तेल चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मंगलवार को रबर फैक्टरी के खंडहर में छापा मारकर दिलशाद निवासी पचदौरा दोहरिया थाना भोजीपुरा, नवासे, गुलाम रसूल निवासी बकरगंज किला बरेली, कौसर, नूर मोहम्मद निवासी सिमरवा शेरगढ़ को गिरफ्तार कर लिया। एसओ प्रवीन कुमार, उप निरीक्षक अशोक कुमार, आदेश कुमार, गंगाधर एवं पंकज कुमार ने पुलिस के साथ रबर फैक्टरी के खंडहर में छापा मारा। आरोपियों के कब्जे से बिजली के 26 मीटर तार, 12 मीटर केबल, ट्रांसफार्मर का तेल, तार काटने के औजार, ऑटो आदि सामान बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर क्षेत्र में 25 एवं 28 जुलाई को हुई बिजली तार चोरी एवं ट्रांसफार्मर काटकर तेल चोरी की घटनाओं का खुलासा कर दिया। विद्युत उपकेंद्र फतेहगंज पश्चिमी के जेई ने फतेहगंज पश्चिमी थाने में चोरी की एफआईआर दर्ज कराई थी。
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
एसओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने गत दिनों थाना क्षेत्र में विद्युत सामान की चोरी अकबर, इरफान निवासी पचदौरा दोहरिया भोजीपुरा, छबिराम उर्फ छब्बा निवासी लाई फरीदपुर थाना कुंवरगांव बदायूं, मोनिस, समीर रजा निवासी घंघोरा भोजीपुरा के साथ मिलकर की थी। एसओ ने बताया कि आरोपियों ने फतेहगंज पश्चिमी, देवरनिया, भमोरा, नवाबगंज, हाफिजगंज, फरीदपुर एवं बिथरी चैनपुर क्षेत्र में भी ट्रांसफार्मर खोलकर तेल, तांबा, गैस सिलिंडर, बिजली तार आदि सामान चोरी कर ले गए।
अन्य चोरी की घटनाएं
गत दिनों नवाबगंज की फैक्टरी में चौकीदार का मोबाइल आदि भी इन्होंने चोरी कर लिया था। एसओ ने बताया कि आरोपी चोरी का सामान कबाड़ी इकबाल, वाहिद निवासी तिलियापुर सीबीगंज, रिहान निवासी धंतिया फतेहगंज पश्चिमी, अबरार हुसैन परधौली सीबीगंज एवं रिजवान निवासी ईंट पजाया बरादरी बरेली को बेचते थे।
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