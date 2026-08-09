Bareily News: कांवड़ मार्ग पर मांस की दुकान पर चला बुलडोजर

Bareily News: बहेड़ी में कांवड़ यात्रा के दौरान मांसाहार की बिक्री रोकने के लिए पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। बाईपास पर बिरयानी बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकान का टिनशेड और काउंटर जेसीबी से हटवाया गया। प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कांवड़ मार्ग पर मांस नहीं बिकेगा।

Bareily News: बहेड़ी। कांवड़ यात्रा के निर्धारित मार्गों पर मांसाहार की बिक्री रोकने को लेकर पुलिस-प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। स्पष्ट निर्देश के बावजूद बाईपास पर बिरयानी बेच रहे एक दुकान पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। कावड़ यात्रा से पहले पीस अफसरों ने मीटिंग लेकर स्पष्ट किया था कि कावड़ यात्रा के मार्गों पर किसी तरह का मांस और मांसाहार नहीं बिकेगा। इसके साथ ही रूट में पड़ने वाली दुकानदारों को भी इसकी हिदायत दी गई थी और कहा गया था कि तय निर्देशों का उल्लंघन कर मांसाहारी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। यहां बाईपास रोड पर रोडवेज के सामने चिकन बिरयानी बेचने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। चेतावनी के बावजूद दुकान संचालित मिलने पर पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में ले लिया। इसके बाद मौके पर पहुंची जेसीबी से दुकान का टिनशेड और काउंटर हटवा दिया गया。

चेतावनी के बाद भी बिक रही थी बिरयानी : मामला पुराने रोडवेज के पास का है। लोधीपुर निवासी सलमान यहां मुर्गे की बिरयानी बेचने का काम करता था। सावन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन की ओर से मुख्य कांवड़ मार्गों पर मांसाहार की बिक्री को लेकर पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। शुक्रवार शाम करीब पांच बजे दुकान पर बिरयानी बिकने की सूचना पुलिस को मिली। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी शानू गंगवार ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुकानदार सलमान को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया।

मौके पर पहुंची जेसीबी, दुकान का ढांचा हटाया : कार्रवाई के दौरान दुकान का टिनशेड और काउंटर भी जेसीबी से ध्वस्त करा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से आसपास के दुकानदारों में भी हलचल मच गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान निर्धारित नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कांवड़ मार्गों पर पुलिस की निगरानी बढ़ी : कांवड़ यात्रा को लेकर बरेली से बहेड़ी और अन्य प्रमुख कांवड़ मार्गों पर पुलिस-प्रशासन की निगरानी बढ़ा दी गई है। टीमें यह भी जांच कर रही हैं कि प्रतिबंधित या निर्धारित क्षेत्रों में मांस, चिकन और मछली की बिक्री तो नहीं हो रही है। अधिकारियों ने कारोबारियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। सीओ बहेड़ी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सावन के दौरान मुख्य मार्गों पर मांसाहार की बिक्री को लेकर पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी。