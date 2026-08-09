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Bareily News: टेंपो से गोवंश बरामद, दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। गौरक्षकों ने टेंपो में गोवंश को देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस ने धनेटा फाटक के पास छापा मार कर टेंपो कब्जे में ल

Bareily News: टेंपो से गोवंश बरामद, दो गिरफ्तार

Bareily News: फतेहगंज पश्चिमी, संवाददाता। गोरक्षकों ने टेंपो में गोवंश को देखकर पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस ने धनेटा फाटक के पास छापा मारकर टेंपो कब्जे में लेकर गोवंश को मुक्त कराया। पुलिस ने मौके से मुनत्याज अली एवं ज्ञानसू निवासी नलनगरिया मीरगंज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने दो अन्य साथियों के साथ टेंपो से धनेटा फाटक के पास पहुंचकर गोवंश ले जाने की बात बताई। एसओ प्रवीन कुमार ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया।

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