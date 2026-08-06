Bareily News: पुलिस ने लावारिस घूम रही महिला को भेजा वन स्टॉप सेंटर
Bareily News: मीरगंज, संवाददाता। थाने की मिशन शक्ति टीम ने बुधवार को क्षेत्र के लावारिस हालत में घूमती मिली महिला को अपनी सुरक्षा में ले लिया। पुलिस ने महिला से पूछ
Bareily News: मीरगंज, संवाददाता।थाने की मिशन शक्ति टीम ने बुधवार को क्षेत्र के लावारिस हालत में घूमती मिली महिला को अपनी सुरक्षा में ले लिया। पुलिस ने महिला से पूछताछ की। महिला बोल नहीं पाती है। वह पढ़ी-लिखी भी नहीं है। दूसरों की बातें सुन सकती है। उसकी कलाई पर रमेश पति व लीलावती पत्नी गुदा है। पुलिस ने महिला को थाने से बरेली वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। एसओ रवि कुमार ने बताया कि महिला भटककर क्षेत्र में आ गई। महिला के परिजनों की जानकारी की जा रही है।
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