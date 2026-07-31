Bareily News: घर में मुर्गे का मीट बेंचने की सूचना पर पुलिस ने की छापामारी
Bareily News: नवाबगंज। सावन माह में घर में मुर्गे का मांस बेंचने की सूचना पर पुलिस
Bareily News: नवाबगंज। सावन माह में घर में मुर्गे का मांस बेंचने की सूचना पर पुलिस ने ग्रामीण के घर छापेमारी की तो पुलिस को वहां मुर्गे मिले। पुलिस उसे थाने लाई। बाद में हिदायत देकर छोड़ दिया।सावन माह को देखते हुए मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है। गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली कि कुंडरा गांव कसा युवक घर से मुर्गे काटकर मीट बेच रहा है। पुलिस ने छापेमारी की तो घर में जिंदा मुर्गे मिले। पुलिस युवक को थाने लाई। उसने पुलिस को बताया कि उसके चाचा की मुर्गे के मीट की दुकान है, जिसे सावन के चलते प्रशासन के निर्देश पर बंद कर दिया गया है।
दुकान में बचे मुर्गों को वह घर ले आया था और उनकी बिक्री नहीं कर रहा था। जिसपर पुलिस ने उसे हिदायत देकर छोड़ दिया।कोतवाल अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि युवक के घर में जिंदा मुर्गे मिले थे। उसे भविष्य में घर पर मुर्गे न रखने और न ही मुर्गे या उसके मांस की बिक्री करने की सख्त हिदायत दी गयी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।