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Bareily News: सावन कांवड़ यात्राओं को लेकर पुलिस कर्मियों को दिया प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: आंवला। सावन में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्राओं को लेकर कोतवाल बीनू सिंह ने पुलिस कर्मियों को निर्देश तथा प्रशिक्षण दिया।

Bareily News: सावन कांवड़ यात्राओं को लेकर पुलिस कर्मियों को दिया प्रशिक्षण

Bareily News: आंवला।सावन में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्राओं को लेकर कोतवाल बीनू सिंह ने पुलिस कर्मियों को निर्देश तथा प्रशिक्षण दिया।कोतवाल ने बताया कि पुलिस कर्मियों को शासन के निर्देशों के बारे में बताया गया। नगर में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्राओं में सुरक्षा बनाये रखने की ट्रेनिंग दी गई है। पुलिस टीमें नगर के प्रमुख मार्गों पर लगातार गश्त कर रहीं हैं। कांवड़ियों के सुरक्षित आवागमन, यातायात को सुचारु बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से पुलिस की विशेष तैनाती की गई है।

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