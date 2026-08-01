Bareily News: कांवड़ और उर्स को लेकर थानों में हुई बैठक
Bareily News: कांवड़ यात्रा और उर्स-ए-रजवी के लिए एसपी सिटी मानुष पारीक ने थानों में मीटिंग कर पुलिस बल को दिशा-निर्देश दिए। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, आपातकालीन स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया और स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत पर जोर दिया गया। सभी अधिकारियों को समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहकर सतर्कता से कार्य करने की सलाह दी गई।
Bareily News: कांवड़ यात्रा एवं उर्स-ए-रजवी के दृष्टिगत एसपी सिटी मानुष पारीक ने सीओ सिटी आशुतोष शिवम के साथ शुक्रवार को शहर के विभिन्न थानों में मीटिंग कर पुलिस बल को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। मीटिंग के दौरान एसपी सिटी ने थाना प्रभारियों को संवेदनशील एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता रखते हुए नियमित पैदल गश्त एवं वाहन गश्त के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने मिश्रित आबादी एवं संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने, निरंतर फ्लैग मार्च एवं पैदल गश्त करने के निर्देश दिए। कहा कि ड्यूटी पर नियुक्त समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं सतर्कता के साथ निर्वहन करें।
पीस कमेटी के सदस्यों, आयोजन समितियों, स्वयंसेवकों एवं स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ निरंतर संवाद एवं समन्वय बनाए रखा जाए। किसी भी आपातकालीन सूचना पर त्वरित पुलिस रेस्पॉन्स दें और उच्चधिकारियों को तत्काल अवगत कराएं। होटल, धर्मशाला, लॉज, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए।
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