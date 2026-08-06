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Bareily News: शिकायत की जांच करने गयी पुलिस के सामने ही दबंगों ने पीड़ित के पिता को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: शिकायत की जांच करने गयी पुलिस के सामने ही दबंगों ने पीड़ित के पिता को पीटा शिकायत की जांच करने गयी पुलिस के सामने ही दबंगों ने पीड़ित के पिता को पीटा

Bareily News: शिकायत की जांच करने गयी पुलिस के सामने ही दबंगों ने पीड़ित के पिता को पीटा

Bareily News: नवाबगंज। शिकायत की जांच करने गयी पुलिस के सामने ही दबंगों ने शिकायत कर्ता के पिता की पिटाई कर दी। नाराज शिकायतकर्ता ने एसएसपी को शिकायती पत्र दे कार्रवाई की मांग की है।नवाबगंज के गांव मुझैना संतोष के हुकुम सिंह की गांव के ही दो सगे भाईयों से पुरानी रंजिश चल रही है। एक सप्ताह पूर्व उनके बीच विवाद हो गया था। जिसकी शिकायत हुकुम सिंह ने 30 जुलाई को थाना नवाबगंज में की थी। जिसकी जांच को थाने के एक उपनिरीक्षक दो कांस्टेबलों के साथ उनके गांव पहुंचे थे। आरोप है कि मुझैना अड्डे पर पहुंचकर पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी।

इसी दौरान शिकायतकर्ता के पिता श्यामाचरण उधर से गुजरे तो आरोपी दबंगों ने पुलिस के सामने ही उनके पिता की पिटाई कर दी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नाराज हुकुम सिंह ने एसएसपी को शिकायती पत्र दे कार्रवाई की मांग की है।

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