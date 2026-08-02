Bareily News: कांवड़ लेकर जा रहे कावड़ियों को पुलिस ने पीटा, कांवड़ियों में गुस्सा कांवड़ लेकर जा रहे कावड़ियों को पुलिस ने पीटा, कांवड़ियों में गुस्सा

Bareily News: नवाबगंज। कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों को पुलिस ने रास्ते में रोक बेरहमी से पीट डाला। कांवड़ियों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनकी कांवड़ भी तोड़ डाली। जिससे कांवड़ियों में भारी गुस्सा है। इससे नाराज कांवड़ियों ने शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस में मामले की शिकायत करने के साथ ही विधायक को भी शिकायती पत्र दे कार्रवाई की मांग की है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गेला टांडा गांव के कांवड़िया शुक्रवार को बाईकों से जल लेने हरिद्वार जा रहे थे। आरोप है। कि जैसे ही वह मिलक पिछौड़ा गांव की पुलिया पर पहुंचे तो कुंडरा कोठी पुलिस चौकी इंचार्ज के साथ वहां खड़े पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोककर गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम्हारा भगवा रंग का नशा उतरा नहीं है। जंतर मंतर पर नहीं देखा क्या हुआ है।

पुलिस का जवाब जिसपर उन्होंने कहा कि अभी तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भगवाधारी है। इससे नाराज पुलिस कुंडरा कोठी पुलिस चौकी इंचार्ज ने उनसे मारपीट कर उनकी कांवड़ तोड़ कर फेंक दी। जिससे कांवड़ियों में भारी गुस्सा है। इससे नाराज गांव के भगवान दास, छेदा लाल, कृष्ण मुरारी, रेवा राम वर्मा, बुद्धसेन, तिनकू आदि ने शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराने के साथ ही विधायक डा. एमपी आर्य को शिकायती पत्र दे कार्रवाई की मांग की है。

चमन प्रकाश का डकैती का गैर जमानती वारंट था। वह कांवड़िया बन कर जाना चाहता था। वह गैर जमानती वारंट से भाग रहा था। चौकी इंचार्ज ने उसे पकड़ कर जेल भेज दिया। यह लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इनके सभी आरोप झूठें हैं। अरुण कुमार श्रीवास्तव कोतवाल नवाबगंज।

विधायक की प्रतिक्रिया गेला टांडा गांव के लोगों ने मुझ से शिकायत की है। कि पुलिस ने कांवड़ियों को पीटा है। मैं इस मामले में अधिकारियों से बात करुंगा। अगर ऐसा किया है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करायी जाएगी। डा. एमपी आर्य विधायक नवाबगंज।