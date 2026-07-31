Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: आंवला। पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल निवासी ग्राम ज

Bareily News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार

Bareily News: आंवला। पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल, ग्राम जसमोली थाना शहजादनगर, रामपुर रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़िता के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उप-निरीक्षक नरेंद्र कुमार, मुख्य आरक्षी राजेंद्र कुमार और आरक्षी सुमित की टीम ने मुरादाबाद के थाना बिलारी स्थित चंदा खरताल मंदिर के पास आरोपी को बंदी बनाकर जेल भेज दिया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rape Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।