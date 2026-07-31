Bareily News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार
Bareily News: आंवला। पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल निवासी ग्राम ज
Bareily News: आंवला। पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अनिल, ग्राम जसमोली थाना शहजादनगर, रामपुर रहने वाला बताया जा रहा है। पीड़िता के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उप-निरीक्षक नरेंद्र कुमार, मुख्य आरक्षी राजेंद्र कुमार और आरक्षी सुमित की टीम ने मुरादाबाद के थाना बिलारी स्थित चंदा खरताल मंदिर के पास आरोपी को बंदी बनाकर जेल भेज दिया।
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