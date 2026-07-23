Bareily News: तमंचे के साथ बदमाश को पकड़ा
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास एक अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस मिले हैं। आरोपी का नाम मुख्तियार है, जो ग्राम बाकरगंज का निवासी है। यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की गई है।
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। पुलिस ने तमंचे के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा तथा दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मुख्तियार पुत्र दिलशेर, निवासी ग्राम बाकरगंज थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली बताया।
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