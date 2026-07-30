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Bareily News: तमंचे और कारतूस के साथ एक को जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: हाफिजगंज। पुलिस ने एक युवक को एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।

Bareily News: तमंचे और कारतूस के साथ एक को जेल

Bareily News: हाफिजगंज। पुलिस ने एक युवक को एक तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। मंगलवार रात उपनिरीक्षक सतेन्द्र कुमार टीम के साथ गश्त कर रहे थे। मुखबिर से सूचना पर लाडपुर-उस्मानपुर नहर पुलिया के पास एक व्यक्ति तमंचा लेकर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पुलिस को उससे एक तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस मिला। पूछताछ में उसने पुलिस को अपना नाम चुन्ने निवासी मोहल्ला तारबालान, कस्बा सेंथल, थाना हाफिजगंज बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।

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