Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: तमंचे के साथ बदमाश को पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: फतेहगंज पूर्वी में पुलिस ने जांच के दौरान एक युवक सलीम को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक अवैध 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। सलीम ने कहा कि वह कबाड़ का व्यापार करता है और सुरक्षा के लिए यह तमंचा रखा था। पुलिस की जांच में उपनिरीक्षक लक्ष्मी नारायण सिंह और अन्य शामिल थे।

Bareily News: तमंचे के साथ बदमाश को पकड़ा

Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। पुलिस ने जांच के दौरान युवक को फतेहगंज पूर्वी में शब्बीर के भट्ठे से ग्राम उचसिया जाने वाले कच्चे रास्ते पर गिरफ्तार किया। थाना फतेहगंज पूर्वी पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से एक 315 बोर का अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए।गिरफ्तार आरोपी की पहचान सलीम पुत्र गप्पू निवासी मोहल्ला कस्यावान थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी सलीम ने बताया कि वह कबाड़ खरीदने-बेचने का काम करता है। उसने दावा किया कि मोहल्ले में कुछ लोगों से विवाद होने के कारण उसने अपनी सुरक्षा के लिए यह तमंचा रखा था, जिसे उसने काफी समय पहले एक अज्ञात व्यक्ति से खरीदा था।

इस अभियान में उपनिरीक्षक लक्ष्मी नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल पवन कुमार और कांस्टेबल आकाश कुमार शामिल थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।