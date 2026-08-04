Bareily News: तमंचे के साथ बदमाश को पकड़ा
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी में पुलिस ने जांच के दौरान एक युवक सलीम को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक अवैध 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। सलीम ने कहा कि वह कबाड़ का व्यापार करता है और सुरक्षा के लिए यह तमंचा रखा था। पुलिस की जांच में उपनिरीक्षक लक्ष्मी नारायण सिंह और अन्य शामिल थे।
Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। पुलिस ने जांच के दौरान युवक को फतेहगंज पूर्वी में शब्बीर के भट्ठे से ग्राम उचसिया जाने वाले कच्चे रास्ते पर गिरफ्तार किया। थाना फतेहगंज पूर्वी पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इस दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से एक 315 बोर का अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए।गिरफ्तार आरोपी की पहचान सलीम पुत्र गप्पू निवासी मोहल्ला कस्यावान थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपी सलीम ने बताया कि वह कबाड़ खरीदने-बेचने का काम करता है। उसने दावा किया कि मोहल्ले में कुछ लोगों से विवाद होने के कारण उसने अपनी सुरक्षा के लिए यह तमंचा रखा था, जिसे उसने काफी समय पहले एक अज्ञात व्यक्ति से खरीदा था।
इस अभियान में उपनिरीक्षक लक्ष्मी नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल पवन कुमार और कांस्टेबल आकाश कुमार शामिल थे।
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