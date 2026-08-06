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Bareily News: तमंचा कारतूस सहित युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: भमोरा। पुलिस ने एक युवक को तंमचा और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक मनोज कुमार

Bareily News: तमंचा कारतूस सहित युवक गिरफ्तार

Bareily News: भमोरा। पुलिस ने एक युवक को तंमचा-कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक मनोज कुमार, हेड कांस्टेबल अजयपाल सिंह, सिपाही जसवीर भाटी के साथ बाबूनगला रोड पर चेकिंग के दौरान जीशान निवासी देवचरा भमोरा की तलाशी पर एक तमंचा-कारतूस मिला। उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया।

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