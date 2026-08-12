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Bareily News: ई रिक्शा से बैटरी चोरी करने वालों को जेल, सामान बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: नवाबगंज में महिला के घर के बाहर खड़े ई-रिक्शे से तीन बैटरियां चोरी करने वाले दो युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरों ने बैटरियों को रात में चुराया। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने जांच कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया, जिन्होंने चोरी की बात स्वीकार कर ली। उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

Bareily News: ई रिक्शा से बैटरी चोरी करने वालों को जेल, सामान बरामद

Bareily News: नवाबगंज। महिला के घर के दरवाजे के पास खड़े ई-रिक्शे से तीन बैटरी चोरी करने वाले दो युवकों के पास से पुलिस ने बैटरी बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। कस्बे के मोहल्ला आदर्श नगर निवासी पुष्पा देवी पत्नी नन्हे लाल का ई-रिक्शा आठ अगस्त की रात घर के बाहर सड़क पर खड़ा था। रात में चोरों ने ई-रिक्शा को अपना निशाना बनाया। उसमें लगी तीन बैटरी चोरी कर ली गई थी। सुबह जब उन्होंने ई-रिक्शा देखा तो बैटरियां गायब थीं। काफी तलाश करने के बाद भी बैटरियां नहीं मिलीं।

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उन्होंने थाना नवाबगंज में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद जनपद पीलीभीत के मोहल्ला राजीव कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार और नवाबगंज के मोहल्ला कहारान निवासी मोहन स्वरूप को पकड़ कर उनसे पूंछताछ की तो उन्होंने चोरी की बात स्वीकार कर ली।

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