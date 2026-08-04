Bareily News: न्यायालय के वारंट पर दो गिरफ्तार,भेजे गए जेल
Bareily News: शीशगढ़ पुलिस ने सोमवार को न्यायालय से जारी वारंट के तहत राकेश और धर्म सिंह को गिरफ्तार किया। राकेश के खिलाफ आबकारी अधिनियम का मामला था, जबकि धर्म सिंह पर पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप थे। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
Bareily News: शीशगढ़। वारंटी गिरफ्तारी अभियान के तहत शीशगढ़ पुलिस ने सोमवार को न्यायालय से जारी वारंट के पालन में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों में राकेश निवासी ग्राम सहोड़ा तथा धर्म सिंह निवासी ग्राम सहोड़ा को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया lराकेश के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के मामले में तथा धर्म सिंह के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम से संबंधित प्रकरण में न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोनों वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
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