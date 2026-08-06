Bareily News: तीन मोबाइल चोर गिरफ्तार, भेजे जेल
Bareily News: बारादरी पुलिस ने एक्ष एप के माध्यम से सनराइज इन्क्लेव फेस-2 में मोबाइल चोरी करने वाले तीन चोरों को गिरफ्तार किया। इनसे तीन चोरी के मोबाइल बरामद हुए। आरोपियों ने बताया कि वे बड़े शहरों के हॉस्टलों को टारगेट करते थे। चोरी के बाद मोबाइल दिल्ली में बेचे जाते थे।
Bareily News: बारादरी पुलिस ने एक्ष एप की मदद से सनराइज इन्क्लेव फेस-2 में मोबाइल चोरी करने वाले तीन चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिल्ली में मोबाइल चोरी करके बेचते थे। तीन मोबाइल बरामद किये गये। 28 जुलाई को सनराइज इन्क्लेव फेस-2 निवासी हर्षित ने मुकदमा दर्ज कराया था। रात को उनका, साथी मन्नू गंगवार और सुरेंद्र कुमार का मोबाइल चोरी हुआ। सीसीटीवी फुटेज में तीन लोग चोरी करते दिखे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन की। एक्ष एप के माध्यम से तीनों आरोपियों को दबोच लिया। उनके पास से चोरी के मोबाइल भी बरामद कर लिये गये। आरोपी बिजनौर के थाना किरतपुर निवासी शुमोइल,अलकाम उर्फ अरहम और फरहान को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपियों ने पूछताछ में बताया, वह बड़े शहरों में जाकर हॉस्टलों को टारगेट करते हैं। पढ़ने वाले बच्चे रात को कमरों में ताला नहीं डालते। बरेली से कई मोबाइल चोरी किये। दिल्ली में जाकर राह चलते 12 मोबाइल बेचे थे।
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