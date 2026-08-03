Bareily News: 10 किलो डोंडा के साथ तस्कर गिरफ्तार
Bareily News: भमोरा। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 10 किलो 150 ग्राम अवैध डोंडा समेत एक तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उप निरीक्षक शैलेन्द्र तोमर ने बताया कि वह स
Bareily News: भमोरा। पुलिस ने 10 किलो 150 ग्राम डोडा के साथ तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उप निरीक्षक शैलेंद्र तोमर ने बताया कि वह संदिग्ध अपराधियों, वाहनों के साथ मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए शनिवार की रात चेकिंग रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि एक युवक डोडा लेकर बेचने जा रहा है। पुलिस ने ग्राम देवचरा निवासी विशाल पुत्र सुरेश चंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से डोडा बरामद हुआ। पुलिस ने डोडा कब्जे में लेकर आरोपी को जेल भेज दिया।
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