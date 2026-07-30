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Bareily News: रामगंगा की कंटरी में फायरिंग के तीन आरोपियों को जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। रामगंगा कटरी के नवादा बिलसंडी गांव में फायरिंग करने वाले तीन

Bareily News: रामगंगा की कंटरी में फायरिंग के तीन आरोपियों को जेल

Bareily News: फरीदपुर, संवाददाता। रामगंगा कटरी के नवादा बिलसंडी गांव में फायरिंग करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। मुख्य आरोपी ओमेंद्र के पास से तमंचा बरामद किया गया है। फरीदपुर में रामगंगा की कटरी के नवादा बिलसंडी गांव के पास स्थित सिमरा गौटिया के जितेंद्र और उसका भाई ओमेंद्र की नवादा बिलसंडी के ओमवीर से रंजिश चल रही थी। शनिवार शाम जितेंद्र अपने भाई ओमेंद्र के साथ तमंचा लहराते हुए नवादा बिलसंडी गांव पहुंचा। जितेंद्र और उसके भाई ओमेंद्र ने गली में खड़े होकर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं, ओमवीर ने अपनी छत से मोर्चा लेकर फायर किए।

दोनों पक्षों से कई राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान गांव के चंद्रपाल शर्मा घायल हो गए। उनकी पत्नी सुमन देवी ने गांव के विजेंद्र, रविंद्र, ओमेंद्र एवं दूसरे पक्ष के रिंकू, राजवीर पर मुकदमा दर्ज कराया। मंगलवार को पुलिस ने राजवीर, ओमेंद्र और राजेंद्र समेत चार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ओमेंद्र से तमंचा बरामद किया। बुधवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर वहां से जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। 

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