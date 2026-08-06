Bareily News: शुल्क वसूली को लेकर खिलाड़ियों ने डीएम से की शिकायत

Bareily News: बरेली। स्पोर्ट्स स्टेडियम में अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों ने स्टेडियम प्रबंधन पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने और मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र देकर डीएम से जांच कराने की मांग की है। बुधवार को कई खिलाड़ी कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को संबोधित शिकायत पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। खिलाड़ियों का आरोप है कि स्टेडियम में अभ्यास के लिए पंजीकरण के नाम पर प्रति खिलाड़ी 700 रुपये अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। शुल्क जमा न करने पर उन्हें अभ्यास से रोका जा रहा है। शिकायत पत्र में यह भी कहा गया है कि ट्रैक और मैदान में कई स्थानों पर गड्ढे व कीचड़ होने से अभ्यास के दौरान फिसलने और चोट लगने का खतरा बना रहता है। खिलाड़ियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान पुनीत, अरुण, भारत, मुकेश, अमित, अंकुर, पमीत, नितिन सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे。