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Bareily News: पौधे जोतकर किए नष्ट, जमीन कब्जाने की नीयत का आरोप, रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: रामनगर के ग्राम पंचायत मऊचंदपुर में सरकारी भूमि पर लगाए गए पौधों को नष्ट कर दिया गया। बीडीओ रामनगर के पत्र के आधार पर प्रशासन ने ग्राम प्रधान केसर अंसारी की मिलीभगत से भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Bareily News: पौधे जोतकर किए नष्ट, जमीन कब्जाने की नीयत का आरोप, रिपोर्ट

Bareily News: रामनगर। विकसित भारत रामजी योजना के तहत ग्राम पंचायत मऊचंदपुर में सरकारी भूमि पर लगाए गए पौधों को नष्ट कर दिया है। मामले में प्रशासक समेत कुछ अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।बीडीओ रामनगर की ओर से थाना आंवला पुलिस को भेजे गए पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत मऊचंदपुर में मुख्य विकास अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक के निर्देश पर क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या के आधार पर गाटा संख्या 817/1 की राजस्व अभिलेखों में सरकारी भूमि दर्ज है। जिसमें 12 जुलाई को पौधरोपण कराया था। आरोप है कि ग्राम प्रधान केसर अंसारी की मिलीभगत से गांव के कुछ लोगों ने भूमि पर कब्जा के लिए खेत जोत दिया, सभी पौधे नष्ट हो गए।

एडीओ पंचायत करन सिंह की ओर से थाना आंवला में कार्रवाई की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसके साथ क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट भी संलग्न की गई। पुलिस ने जांच के बाद ग्राम मऊ चंदपुर के प्रधान/प्रशासक केसर अंसारी और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध गुरुवार को आवश्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

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