Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bareily News: मथुरापुर में नाले और ट्रांसफार्मर की बैरिकेडिंग का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
Follow us on Google News
share

Bareily News: डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने उर्स-ए-आला हजरत के सफल आयोजन के लिए व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जामियातुर रजा मथुरापुर में शौचालय, बैरिकेडिंग और अन्य आवश्यक सुविधाओं पर ध्यान दिया। डीएम ने कहा कि सभी धर्मों को आपसी सौहार्द बनाए रखना चाहिए।

Bareily News: मथुरापुर में नाले और ट्रांसफार्मर की बैरिकेडिंग का निर्देश

Bareily News: डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने उर्स-ए-आला हजरत को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से इस्लामियां मैदान और जामियातुर रजा मथुरापुर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने जामियातुर रजा मथुरापुर में निरीक्षण के दौरान नाले व ट्रांसफार्मर की बैरिकेडिंग कराने और शौचालय आदि की व्यवस्था दुरूस्त रखने के निर्देश दिए। इस्लामिया में मंच, शौचालय, पानी, वॉच टावर, बैरीकेटिंग आदि को देखा।

ये भी पढ़ें:Bareily News: उलेमा की तकरीरों के लिए तय खास विषय, अमन, शिक्षा, सामाजिक सुधार पर फोकस

संविधान के तहत व्यवस्थाएं

इसके अलावा उर्स स्थल के प्रवेश व निकास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले गेट व लंगर की व्यवस्था को भी देखा। दरगाह पदाधिकारियों ने प्रकाश, सफाई, पेयजल, सीवर से संबंधित समस्या बताई। उसके बाद जामियातुर रजा मथुरापुर में निरीक्षण के दौरान नाले व ट्रांसफार्मर की बैरिकेडिंग कराने और शौचालय आदि की व्यवस्था दुरूस्त रखने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि उर्स में आने वाले जायरीन को किसी भी प्रकार की समस्या न हो और जब वो यहां से लौटे तो अच्छी यादें लेकर जाएं। इस बार जिला प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को जोन, सेक्टर जोन व सेक्टर में बांटा गया है और ड्यूटी भी लगा दी गई है, जिससे पूर्व की भांति त्योहारों को सौहार्दपूर्ण व शांति तरीके से सम्पन्न कराया जा सके।

आपसी सौहार्द का महत्व

उन्होंने कहा कि कोई भी नई परम्परा न डाली जाए और कोई ऐसा कार्य न किया जाए कि किसी के विचारों को चोट पहुंचे।

आपसी सौहार्द बनाकर रखें

डीएम ने कहा कि 28 अगस्त तक श्रावण मास चलेगा। इसमें 3, 10, 17 व 24 अगस्त को चार सोमवार पड़ रहे हैं। इसी बीच चार अगस्त को चेहल्लुम व 26 अगस्त को बारावफात का त्यौहार है। इसके साथ 11 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि व 17 अगस्त को नागपंचमी का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि दोनों धर्म के लोग सौहार्द का ध्यान रखें। एडीएम सिटी और एसपी सिटी ने कहा कि दोनों ही समुदाय के लोग एक-दूसरे के ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए तैयार हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उर्स-ए-आला हजरत का निरीक्षण किसने किया?
उर्स-ए-आला हजरत का निरीक्षण डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य ने किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bareily News Bareily Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।