Bareily News: धूमधाम से मनाया चेहल्लुम का त्योहार, लगा मेला
Bareily News: भमोरा में मंगलवार को चेहल्लुम का त्योहार शांति पूर्वक मनाया गया। रात में ताजियों के जुलूस निकाले गए और सुबह मेलों का आयोजन किया गया। मकरंदपुर ताराचंद में कब्रिस्तान के करीब मेले में मिठाई, चाट, फल आदि के स्टॉल लगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस ने निगरानी रखी।
Bareily News: भमोरा। मंगलवार को चेहल्लुम का त्योहार शांति पूर्वक मनाया रात में ताजियों के जुलूस निकालकर सुबह को मेलों का आयोजन किया गया । सभी स्थानों पर पुलिस ने निगरानी की। मकरंदपुर ताराचंद, सिरोही, मजनूपुर, बभियाना में चेहल्लुम का त्योहार मनाने के लिए सोमवार की रात में ताजियों के जुलूस निकाले गए, अकीदतमंदों ने मातम किया या हुसैन की सदायें गूंजती रही। मकरंदपुर ताराचंद के डा कलीमुद्दीन ने बताया कि उनके गांव में कब्रिस्तान के समीप चेहल्लुम के मेले का आयोजन किया गया। मेले में मिठाई, चाट, पकौड़ी, फल आदि के स्टाल लगाये गए। सुरक्षा की दृष्टि से मेले में पुलिस मुस्तैद रही।
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