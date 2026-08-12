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Bareily News: तिरंगा यात्रा में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फतेहगंज पूर्वी में मंगलवार को भाजपा की तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। यात्रा ने स्टेशन रोड से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए समापन किया। डॉ. महेंद्र देव ने अपने समर्थकों के साथ सक्रिय भागीदारी की और स्थानीय लोगों से बातचीत की। कार्यक्रम में राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गईं।

Bareily News: तिरंगा यात्रा में उमड़ा देशभक्ति का सैलाब

Bareily News: फतेहगंज पूर्वी। नगर में मंगलवार को मंडल भाजपा की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का जोश देखने को मिला। स्टेशन रोड से शुरू हुई यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रबल दावेदार एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव भी अपने काफिले और सैकड़ों समर्थकों के साथ यात्रा में शामिल हुए। यात्रा शुरू होते ही कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। डॉ. महेंद्र देव ने कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर यात्रा में सहभागिता की। रास्ते में उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर संवाद भी किया।

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तिरंगा यात्रा स्टेशन रोड से निकलकर नगर के विभिन्न मार्गों और प्रमुख चौराहों से होते हुए घूमकर रोड पर पहुंची। इसके बाद, यात्रा वापस स्टेशन रोड पहुंची, जहां इसका समापन किया गया। यात्रा के दौरान तिरंगे के साथ भारत माता के जयकारों से नगर का माहौल देश भक्तिमय हो गया।डॉ. महेंद्र देव के साथ बड़ी संख्या में समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी से कार्यक्रम में खासा उत्साह दिखाई दिया। उनकी सक्रिय भागीदारी को लेकर स्थानीय स्तर पर राजनीतिक चर्चाएं भी तेज हो गईं। मौके पर मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के मनदीप मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष महेश राठौर, ईशान ग्वाल, जवाहरलाल, छत्रपाल सिंह दिवाकर, नवीन शर्मा, नगर अध्यक्ष संजय पाठक, बिलपुर प्रधान प्रतिनिधि रवि प्रकाश मिश्रा, मुकेश शर्मा, शिवनंदन शर्मा, अभिषेक मिश्रा, अतुल मिश्र आदि मौजूद रहे।

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