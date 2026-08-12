Bareily News: बरेली में टीबी मरीजों के संपर्क में आए 10 हजार से अधिक लोग, टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट शुरू

Bareily News: बरेली में 10 हजार से अधिक लोग टीबी मरीजों के संपर्क में आए हैं और उनका टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने संपर्क में आए लोगों की स्क्रीनिंग तेज कर दी है। बिथरी क्षेत्र में टीपीटी की दर अपेक्षाकृत कम है, जबकि अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर 100% उपलब्धि प्राप्त की गई है।

Bareily News: बरेली। टीबी मरीजों के संपर्क में जिले में 10 हजार से अधिक लोग आए हैं, जिनका टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। क्षयरोग के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की स्क्रीनिग तेज कर दी है। जांच में अब तक 10523 लोग टीबी मरीजों के सीधे संपर्क में पाए गए हैं। इनमें से 10036 लोगों का टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट (टीपीटी) शुरू कर दिया गया है। शासन के निर्देश पर संपर्क में आए लोगों को टीबी से बचाव के लिए निर्धारित अवधि तक टीपीटी दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, टीबी मरीज के संपर्क में आने वाले व्यक्ति में संक्रमण का खतरा रहता है। ऐसे लोगों की पहचान कर जांच कराने के बाद जरूरत के अनुसार टीपीटी शुरू किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों में टीबी की बीमारी विकसित होने से पहले ही संक्रमण को नियंत्रित करना और जिले में टीबी के प्रसार की कड़ी को तोड़ना है। जिले में सबसे अधिक शहरी क्षेत्र में 1015 लोग टीबी मरीजों के सीधे संपर्क में पाए गए। इसके अलावा मझगवां में 940, जगतपुर में 972 और जिला अस्पताल में 680 लोग टीबी मरीजों के संपर्क में मिले। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन लोगों की जांच और उपचार की निगरानी की जा रही है。

टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में बिथरी सबसे पीछे जिले में टीबी मरीजों के संपर्क में मिले 10523 लोगों में से 10036 का टीपीटी शुरू हो चुका है। यानी करीब 95 फीसदी लोगों को टीबी से बचाव का उपचार मिल रहा है। हालांकि जिले में कई इलाकों में टीपीटी जिले के औसत से कम है। बिथरी क्षेत्र में 138 लोग टीबी मरीजों के संपर्क में मिले, लेकिन इनमें से सिर्फ 95 लोगों का ही टीपीटी शुरू हो सका है। वहीं जिले के कई स्वास्थ्य केंद्रों ने टीपीटी शुरू कराने में शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल की है। फरीदपुर, बड़ागांव, दलेलनगर, कुआटांडा, मझगवां, पीरबहोड़ा, सेंथल और मानसिक चिकित्सालय में टीबी मरीजों के संपर्क में पाए गए सभी लोगों का टीपीटी शुरू कर दिया गया है। इन केंद्रों पर संपर्क में आए लोगों की पहचान, जांच और उपचार शुरू कराने की प्रक्रिया पूरी की गई है।

हर टीबी संक्रामक नहीं होती जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. हरपाल सिंह ने बताया कि हर टीबी संक्रामक नहीं होती है। फेफड़े की टीबी सबसे अधिक संक्रामक होती है और इसके एक मरीज से दूसरे स्वस्थ्य व्यक्ति के होने की आशंका होती है। टीपीटी ऐसे व्यक्तियों के लिए ही उपयोगी है। ऐसे मरीज जिनकी जांच में टीबी के बैक्टीरिया की पुष्टि हो तो वह खांसते, छींकते, बोलते या थूकते समय हवा में संक्रमित सूक्ष्म कण छोड़ता है। इसके अलावा गले की टीबी भी संक्रामक हो सकती है। अन्य अंगों की टीबी जैसे हड्डी, जोड़, पेट, त्वचा का क्षयरोग मरीज से दूसरे व्यक्ति को सीधे प्रभावित नहीं करता है।

टीबी से बचाव के उपाय - अगर 15 दिन से अधिक समय तक खांसी आए और बलगम भी साथ में आए तो टीबी की जांच जरूर कराएं

- टीबी मरीज की देखरेख में लगे लोगों को इसका संक्रमण होने की आशंका अधिक होती है और ऐसे में उनका भी समय-समय पर जांच होना जरूरी है।

- फेफड़े की टीबी के मरीज को खांसते और छींकते समय मुंह-नाक ढकना चाहिए।

- फेफड़ों की टीबी वाले मरीज को भीड़भाड़ और बंद स्थानों में जाने से बचना चाहिए।

- बीसीजी टीका बच्चों को गंभीर टीबी से बचाने में मदद करता है।

कोट टीबी उन्मूलन के लिए केवल मरीजों का उपचार करना पर्याप्त नहीं है। उनके परिवार और आसपास रहने वाले संपर्क व्यक्तियों की भी जांच जरूरी है। खासकर घर में रहने वाले बच्चों, बुजुर्गों और अन्य संवेदनशील लोगों में संक्रमण की आशंका को देखते हुए उनकी नियमित निगरानी की जा रही है।

- डॉ. इंतजार हुसैन, जिला क्षयरोग अधिकारी