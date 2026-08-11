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Bareily News: शिक्षणेत्तर कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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Bareily News: फोटो- अजय प्रताप पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज चौबारी में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी सर्वेश कश्यप से निर्धारित कार्य अवधि के विपरी

Bareily News: शिक्षणेत्तर कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सौंपा ज्ञापन

Bareily News: फोटो- अजय प्रताप 121-शिक्षणेत्तर कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उप श्रमायुक्त को ज्ञापन सौंपा बरेली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज चौबारी में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी सर्वेश कश्यप से निर्धारित कार्य अवधि के विपरीत कार्य लिए जाने के आरोप को लेकर शिक्षणेत्तर कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आवाज उठाई है। जिलाध्यक्ष हरी शंकर ने कहा, यदि लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो यह कर्मचारी के निर्धारित कार्य समय, विश्राम एवं श्रम अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। लगातार लंबे समय तक कार्य लिए जाने से कर्मचारी के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। परिषद के जिला सचिव आफाक अहमद ने मांग की है।

इस मौके पर जिला मंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिला सह. सयोंजक परम किशोर, हरीश मौर्य, नरेश, शिव कुमार, अमित, रोहिताश, तरुण कुमार,कपिल, अमन गंगवार, अजय, रामनिवास श्रीवास्तव आदि रहे।

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