Bareily News: भमोरा में पंजा लडाओ प्रतियोगिता हुई
Bareily News: भमोरा में आयोजित एक दिवसीय पंजा लडाओ प्रतियोगिता में ओमेंद्र, रंजीत, सक्षम और आयुष विजयी रहे। प्रतियोगिता में नगला, दातागंज और बरेली के प्रतिभागियों ने भाग लिया। विजेताओं को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
Bareily News: भमोरा। एक दिवसीय पंजा लडाओ प्रतियोगिता में ओमेंद्र, रंजीत,सक्षम व आयुष विजयी रहे, जिन्हें पुरुस्कार देकर सम्मानित किया गया।भमोरा के एक जिम सेंटर में एक दिवसीय पंजा लडाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नगला के ओमेंद्र, दातागंज के रनजीत और आयुष, तथा बरेली के सक्षम विजयी रहे। कमेटी सुरजीत, शीशपाल, अमित तथा सुबोध सिंह ने सभी विजेताओं को नगद पुरस्कार दिये।
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